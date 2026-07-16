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Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум

Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум

Певец Николай Агутин заявил, что супруга его сына Леонида Агутина певица Анжелика Варум полностью сосредоточена на творчестве.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
У евреев одна задача -ковать деньги из воздуха, за это их и ненавидят во всех странах мира, ибо нужды государства, где они присосались им абсолютно чужды. Их стезя -нажива любым путем, не зря практически все мульти миллиардеры в мире представители этой национальности. Попадаются среди них исключения - абсолютные бессеребренники, но их свои же презирают и считают изгоями.
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1 м.