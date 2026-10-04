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Пятый канал

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Два пассажирских судна затонули после столкновения на реке Конго

Два пассажирских судна затонули после столкновения на реке Конго

Два судна с пассажирами столкнулись и затонули на реке Конго в Демократической Республике Конго в ночь с 3 на 4 октября.

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