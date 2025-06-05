Почему глава Пентагона отказался участвовать в переговорах по Украине

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Причиной отказа главы Пентагона Пита Хегсета от участия в заседании контактной группы по Украине стало не отсутствие интереса США к ситуации в Киеве, а желание переложить ответственность за принятые решения на Европейский союз.