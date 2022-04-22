Транспортные полицейские и общественники провели в ЧР мероприятия с молодежью в рамках операции «Твой выбор»

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте и линейного отдела полиции на станции Гудермес совместно с членами Общественных советов при линейных органах и представителями образовательных учреждений организовали и провели для учащихся школы № 6 города Аргун и гимназии № 3 города Гудермес мероприятия, целью которых является профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.