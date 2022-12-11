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Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем»

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бешикташем».

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