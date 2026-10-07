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Царьград

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Челябинцы могут вылечить лишь 12 зубов на одну зарплату

Челябинцы могут вылечить лишь 12 зубов на одну зарплату

Житель Челябинска при средней зарплате и стоимости лечения кариеса около 7,2 тыс. рублей может оплатить 12,4 зуба — это 14-й результат среди 16 российских мегаполисов.

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