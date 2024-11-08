Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами. Обозреватель: "Они не просто "не оставляют следов"

Зеленский дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами. Обозреватель: "Они не просто "не оставляют следов"

Владимир Зеленский обозначил новый виток эскалации конфликта на Украине и дал старт уникальной битве между ВСУ и северными корейцами, в которой у бойцов КНДР явно есть сверхспобности: "Они не просто "не оставляют следов".

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