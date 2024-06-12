Страны Запада в конечном итоге введут свои войска на Украину безотносительно ее членства в НАТО. Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Запад введет войска на Украину – Климкин
Комментарии
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Татьяна Ермолова
Пусть и свою похоронную команду сразу высылают!
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Чугункину лучше завалить свое хлебало и забиться под плинтус, правда, все равно будет найден и посажен!
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15 час.
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