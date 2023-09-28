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Царьград

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В Кузбассе победителям школьных олимпиад будут выплачивать по 30 тысяч рублей

В Кузбассе победителям школьных олимпиад будут выплачивать по 30 тысяч рублей

Меры поддержки одаренных учеников обсудили депутаты Законодательного собрания Кузбасса.На втором заседании депутаты Законодательного собрания Кузбасса утвердили поправки в ряд законодательных актов в сфере образования.

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