Упоротые в голову Неоконы во главе с полоумным Стариком Джо разогнали разваливающуюся государственную колымагу США до точки невозврата.
Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе
Комментарии
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НР
Николай Рябов
На английском это будет звучать " непереводимая игра слов " .
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8 час.
Андрей Тюрин
ЧМО-ТРАМ-ПАМ-ПАМ
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5 час.
Ч
Чужестранка
Догадываюсь, кому может принадлежать этот шедевр! Только один человек в России способен это написать! Браво, Маэстро!
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3 час.
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