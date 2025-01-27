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Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе

Бедняга Трамп. Последний Герой Америки. Реквием в прозе

Упоротые в голову Неоконы во главе с полоумным Стариком Джо разогнали разваливающуюся государственную колымагу США до точки невозврата.

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
На английском это будет звучать &quot; непереводимая игра слов &quot; .
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8 час.
Андрей Тюрин
ЧМО-ТРАМ-ПАМ-ПАМ
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5 час.
Ч
Чужестранка
Догадываюсь, кому может принадлежать этот шедевр! Только один человек в России способен это написать! Браво, Маэстро!
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3 час.

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