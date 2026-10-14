Privacy Display v2 обещает более чёткое изображение и широкие углы обзора даже при включённой защите Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra должен получить второе поколение технологии Privacy Display, которая затрудняет просмотр содержимого экрана посторонними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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