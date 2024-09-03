Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной в Тагиле вычислили случайно

На подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 11-летней Насти Якиной вышел молодой (27 лет) оперативник Закир Мансумов из 17-го отдела полиции, который вместе со стажером занимался поисками девочки.
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