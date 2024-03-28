Южная Корея ввела санкции против российской компании за сделки с КНДР и отмыв Южная Корея ввела санкции против двух юридических и четырех физических лиц из-за сделок по отправке работников сферы информационных технологий КНДР за рубеж и получении валюты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии