«Палачи не станут героями»: Захарова прокомментировала похороны легионера СС в Латвии

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что героизация пособников нацистов в Латвии свидетельствует о легализации неонацистской идеологии в Европейском союзе.
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