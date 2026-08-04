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«Палачи не станут героями»: Захарова прокомментировала похороны легионера СС в Латвии

«Палачи не станут героями»: Захарова прокомментировала похороны легионера СС в Латвии

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что героизация пособников нацистов в Латвии свидетельствует о легализации неонацистской идеологии в Европейском союзе.

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