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Оперативное предупреждение объявлено в Забайкалье

Оперативное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 17 октября. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«17 октября по территории Забайкальского края прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по западным, северным районам до умеренных.

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