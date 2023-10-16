Оперативное предупреждение объявлено в Забайкалье

Резкое ухудшение погоды ожидается в Забайкалье 17 октября. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«17 октября по территории Забайкальского края прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по западным, северным районам до умеренных.
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