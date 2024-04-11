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Оружие из Китая попадает на Украину - Генерал Гурулёв

Оружие из Китая попадает на Украину - Генерал Гурулёв

Генерал Гурулёв вскрыл схему, по которой китайские беспилотники попадают к украинским националистам.Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв объяснил, откуда у боевиков Зеленского такое огромное количество беспилотников.

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