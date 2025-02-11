В древнем захоронении археологи обнаружили самую большую коллекцию бус

На юго-западе Испании при раскопках захоронения Монтелирио-толос, возраст которого составляет около 5000 лет, археологи обнаружили поразительное количество белых бусин, которые были нанизаны друг на друга, образуя сложные, мерцающие наряды.
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