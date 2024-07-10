Надежда Бабкина вопреки слухам демонстрирует идиллию с гражданским мужем

Певица Надежда Бабкина и не думает расставаться с молодым возлюбленным Евгением Гором. Надежда Бабкина — яркая и талантливая артистка, которая всегда привлекает к себе внимание публики не только своим голосом, но и своей личной жизнью.
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