SpaceX Falcon 9 в 2024 году выполнит столько же миссий, сколько NASA Space Shuttle за 30 лет. А затраты на запуск в 100 раз меньше

SpaceX достигла нескольких знаменательных успехов со своей «рабочей лошадкой» ракетой Falcon 9. В прошлый вторник компания запустила партию спутников Starlink v2-mini из Космического центра Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9, что стало 400-й успешной миссией ракеты Falcon 9.