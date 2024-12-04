Ударный дрон уничтожил 82-мм миномет ВСУ в ЛНР

Российский ударный дрон уничтожил замаскированную минометную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Грековка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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