ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ИБ
Игорь Балмаков
Не путайте "телевидение" с "телевизором". Зворыкин - инженер-изобретатель, а Сарнов банальный коммерсант.
Так все-таки кто ...
НТ
Нинель Тенорио
Да не то слово , через жопу, обкурились и друг с другом в полной заднице , ну это нормально для дебильной Англии
Братьев-близнецов...
В
вадим
...вот все у них через жопу
Братьев-близнецов...
Игорь Сипкин
Общество
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ЗИМНЯЯ ЯЛТА
.
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