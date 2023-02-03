ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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  • Игорь Балмаков
    Не путайте "телевидение" с "телевизором". Зворыкин - инженер-изобретатель, а Сарнов банальный коммерсант.Так все-таки кто ...
  • Нинель Тенорио
    Да не то слово , через жопу, обкурились и друг с другом в полной заднице , ну это нормально для дебильной АнглииБратьев-близнецов...
  • вадим
    ...вот все у них через жопуБратьев-близнецов...

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