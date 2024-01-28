Обращаем внимание на характер боли головы: пульсирующая или давящая

Перед тем, как принимать медикаменты или посещать врача, специалисты рекомендуют обратить внимание на то как именно болит голова.
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