В Приморском крае транспортные полицейские совместно с Общественным советом дали старт акции «Наш ветеран»

Сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета при Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте и советом ветеранов навестили ветеранов транспортной милиции, нуждающихся в помощи.
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