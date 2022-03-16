Происшествия

9 подписчиков

В Приморском крае транспортные полицейские совместно с Общественным советом дали старт акции «Наш ветеран»

В Приморском крае транспортные полицейские совместно с Общественным советом дали старт акции «Наш ветеран»

Сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета при Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте и советом ветеранов навестили ветеранов транспортной милиции, нуждающихся в помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх