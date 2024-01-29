Депутат: проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году

В следующем году власти могут запустить инициативу под названием "Профессиональные няни — детям". Проект предполагает предоставление бесплатной услуги сертифицированных нянь семьям участников спецопераций, семьям с низким доходом, а также многодетным семьям.
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