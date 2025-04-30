Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Смотрю я здесь сейчас  на идиота данного и у меня в голове всплывает сразу гамлетовский образ: Бедный Йорик... Нет, ...Дубинский: полити...
  • Игорь Васиков
    Вот-бы еще текст соглашения почитать...Киев подтвердил п...
  • Eduard
    Фиг вам!В Казахстане появ...

Ефимов: более 11 тыс. человек будут строить метро в майские праздники

Ефимов: более 11 тыс. человек будут строить метро в майские праздники

В период с 1 по 11 мая 2025 года на строительстве метрополитена Москвы будет задействовано более 11 тысяч работников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх