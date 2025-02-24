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  • Егор Горшков
    Своевременная и весьма полезная программа, хочется верить, что приживется.Сбербанк расширяе...
  • Егор Горшков
    Сбер конечно в плане эквайринга и бесконтактных платежей совершил просто напросто эволюцию над самим собой, молодцы.Сбербанк запускае...

Мошенники используют СНИЛС для кражи личных данных граждан

Мошенники используют СНИЛС для кражи личных данных граждан

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) включает в себя личные данные и информацию финансового характера гражданина: сведения о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных взносах.

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