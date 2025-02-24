Мошенники используют СНИЛС для кражи личных данных граждан

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) включает в себя личные данные и информацию финансового характера гражданина: сведения о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных взносах.
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