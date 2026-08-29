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МОСИНФОРМ

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Серия крупных соревнований пройдет для любителей активного образа жизни с 8 по 12 сентября

Серия крупных соревнований пройдет для любителей активного образа жизни с 8 по 12 сентября

С 8 по 12 сентября в Москве пройдет серия крупных соревнований для любителей активного образа жизни и профессионального спорта.

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