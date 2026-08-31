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Спорт Уик-Энд

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Источник: Вендел пропустит матчи с ЦСКА и «Локомотивом». Как минимум

Источник: Вендел пропустит матчи с ЦСКА и «Локомотивом». Как минимум

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы пропустит игры чемпионата России против ЦСКА и «Локомотива», сообщил журналист Пабло Оливейра.

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