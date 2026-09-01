Почему кресло «на вырост» может навредить осанке ребенка, и как выбрать подходящее

Объясняет врач-остеопат фото: Midjourney / ParentsВаш ребенок пошел в первый класс, а вы до сих пор не организовали ему рабочее место? Не спешите покупать первый попавшийся письменный стол и рабочее кресло «на вырост».
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