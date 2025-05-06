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Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне

Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Группа из десяти украинских военных приняла участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, и оказалась в необычной ситуации, промаршировав по конскому навозу.

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