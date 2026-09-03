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Царьград

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Захарова объяснила, почему Берлин испугался Русского дома

Захарова объяснила, почему Берлин испугался Русского дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума объяснила, почему власти Германии так невзлюбили Русский дом в Берлине.

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