Заворачиваем полкило свинины внутрь листа теста: пирог и второе в одной тарелке

Если просто пожарить полкило свинины, то этого блюда едва хватит на ужин небольшой семьей. Но стоит завернуть те же полкилограмма мяса в лист теста, как у нас уже получится и пирог, и полноценное второе на одной тарелке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии