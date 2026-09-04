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Жителей Киева призвали запасаться генераторами и топливом. Дома с печками сдают по $2 500

Жителей Киева призвали запасаться генераторами и топливом. Дома с печками сдают по $2 500

В преддверии отопительного сезона украинцам рекомендуют заблаговременно позаботиться об автономных источниках энергии.

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