Axios: США всерьез обеспокоены риском войны Израиля и «Хезболлы»

Американская администрация выразила серьезную озабоченность в связи с обстрелом поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, опасаясь, что это может привести к полномасштабной войне между Израилем и шиитским движением «Хезболла» в Ливане.
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