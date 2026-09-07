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За рулем

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Помогут ли мини-НПЗ решить проблему с топливом

Помогут ли мини-НПЗ решить проблему с топливом

Новые мини-НПЗ не смогут обеспечить значительной доли производства бензина в России. Выпуск качественного топлива для таких предприятий задача непростая, как и снабжение их сырьем.

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