Война на четыре фронта. Фигурантом каких дел стал Дональд Трамп

Противники Дональда Трампа пустили в ход испытанное средство. Вместо предвыборной кампании кандидату в президенты США приходится отбиваться от самых разных обвинений в судах сразу четырех американских городов.
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