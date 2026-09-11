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760 молодых людей будут обучаться специальностям трубной отрасли благодаря поддержке металлургов

760 молодых людей будут обучаться специальностям трубной отрасли благодаря поддержке металлургов

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. 760 молодых людей стали первокурсниками профессиональных учебных заведений в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях в рамках федерального проекта «Профессионалитет», получив поддержку металлургов.

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