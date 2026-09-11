760 молодых людей будут обучаться специальностям трубной отрасли благодаря поддержке металлургов

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. 760 молодых людей стали первокурсниками профессиональных учебных заведений в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях в рамках федерального проекта «Профессионалитет», получив поддержку металлургов.
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