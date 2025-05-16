❗️⚡️Украина признала потерю третьего по счёту истребителя F-16AM. Официальная причина - внештатная ситуация.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Украина признала потерю третьего по счёту истребителя F-16AM. Официальная причина - внештатная ситуация.