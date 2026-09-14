Bitcoin Jumps As CLARITY Act Odds Surge In Prediction Markets Bitcoin is sharply higher, ignoring the meltdown in gold and other dollar-sensitive assets, on a surge in prediction market optimism that Washington may finally pass a crypto market structure bill, with odds rising to multi-week highs on Monday and Polymarket.
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