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Zero Hedge

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Bitcoin Jumps As CLARITY Act Odds Surge In Prediction Markets

Bitcoin Jumps As CLARITY Act Odds Surge In Prediction Markets

Bitcoin Jumps As CLARITY Act Odds Surge In Prediction Markets Bitcoin is sharply higher, ignoring the meltdown in gold and other dollar-sensitive assets, on a surge in prediction market optimism that Washington may finally pass a crypto market structure bill, with odds rising to multi-week highs on Monday and Polymarket.

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