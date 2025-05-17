Сергей Лебедев: #Одесса. перемирие, окончание СВО, мнение с ТОЙ стороны

#Одесса . перемирие, окончание СВО, мнение с ТОЙ стороныПо этому поводу мне таки есть шо сказать). Просто буквально на днях рассуждал в уме о требованиях России к укропии и её спонсорам, ради которых можно перейти к перемирию.