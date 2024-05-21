Главы МИД КНР и Казахстана пообещали укреплять межгосударственное сотрудничество

Астана, 20 мая /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провели в понедельник в Астане совместную пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров.
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