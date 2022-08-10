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Прямая трансляция «Тобол» – «Зриньски» в Казахстане 11 августа

«Тобол» примет «Зриньски» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч пройдет в Костанае, старт в 20:00.

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