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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли о Хардене: «Умнейший баскетболист, с которым я когда-либо играл. Трижды изменил баскетбол»

Экс-разыгрывающий «Рокетс» Патрик Беверли заявил, что Джеймс Харден изменил баскетбол и назвал его самым умным игроком, с которым ему когда-либо приходилось делить раздевалку.

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