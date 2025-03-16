Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американские самолеты сбили 11 БПЛА йеменских хуситов

Американские самолеты сбили 11 БПЛА йеменских хуситов

Американские истребители сбили 11 БПЛА, которые выпустили правящие на севере Йемена хуситы. Беспилотники не смогли достать авианосец USS Harry Truman, который был их целью, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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