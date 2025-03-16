Американские самолеты сбили 11 БПЛА йеменских хуситов

Американские истребители сбили 11 БПЛА, которые выпустили правящие на севере Йемена хуситы. Беспилотники не смогли достать авианосец USS Harry Truman, который был их целью, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
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