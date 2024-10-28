В России оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта с механизмами принуждения и последствиями для конфликтующих сторон, пока что не содержит никакой конкретики.
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