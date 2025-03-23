В числе погибших на пожаре в Медвежьегорском районе два петрозаводских хоккеиста

У одного из них осталось трое детей. Нужна помощь семье, сообщили в паблике СК «Луми» в ВК. В ночь на 21 марта в деревне Сибово Медвежьегорского района в результате взрыва газового баллона произошло возгорание частной бани на берегу Великой губы Онежского озера.