Вечерняя Москва

17 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Вот уже и тяжёлые реактивные беспилотники США-НАТО, дистанционно направляемые и управляемые офицерами войск США-НАТО,...При атаке беспило...
  • Сергей Самойлов
    А,так он же от "Яблока".Явлинский давно уже в Лондоне,а этих оставшихся давно разогнать надо.Прокурор потребов...
  • Erl Schweizer
    На кой хрен уделять внимание гнилью? Да опомнитесь же наконец в столице! С гнильем возможен диалог только одним предл...«Содержалки»: Зах...

В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками

Правоохранительные органы в Николаеве отказали в возбуждении уголовных дел об изнасиловании наемниками из Польши двух местных девушек, так как есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, которые воюют на украинской стороне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх