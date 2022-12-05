Правоохранительные органы в Николаеве отказали в возбуждении уголовных дел об изнасиловании наемниками из Польши двух местных девушек, так как есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, которые воюют на украинской стороне.
Правоохранительные органы в Николаеве отказали в возбуждении уголовных дел об изнасиловании наемниками из Польши двух местных девушек, так как есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, которые воюют на украинской стороне.
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