БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Когда молчат смартфоны. Еще не поздно подготовиться к новой реальности

Когда молчат смартфоны. Еще не поздно подготовиться к новой реальности

Старый кнопочный мобильник выбрасывать не стоит, да и проводной телефон может снова стать очень актуальным Иван Рыбин Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В самое ближайшее время ваш любимый смартфон — неважно какого производителя — может превратиться даже не в тыкву, а в нечто совсем уж бесполезное.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Все же хочется верить, что отечественная операционная система для мобильных дивайсов в конце концов появится, вместе со всей инфраструктурой. Просто потому, что это требование жизни.
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1 м.