Когда молчат смартфоны. Еще не поздно подготовиться к новой реальности

Старый кнопочный мобильник выбрасывать не стоит, да и проводной телефон может снова стать очень актуальным Иван Рыбин Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В самое ближайшее время ваш любимый смартфон — неважно какого производителя — может превратиться даже не в тыкву, а в нечто совсем уж бесполезное.
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