Когда молчат смартфоны. Еще не поздно подготовиться к новой реальности

Старый кнопочный мобильник выбрасывать не стоит, да и проводной телефон может снова стать очень актуальным Иван Рыбин Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В самое ближайшее время ваш любимый смартфон — неважно какого производителя — может превратиться даже не в тыкву, а в нечто совсем уж бесполезное.