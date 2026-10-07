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Царьград

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Екатерина Варнава напугала поклонников фото в мини-юбке

Екатерина Варнава напугала поклонников фото в мини-юбке

Екатерина Варнава, 41-летняя актриса и телеведущая, вызвала беспокойство среди поклонников, опубликовав в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ) фото в мини-юбке.

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