Конгрессмен Гонсалес заявил о необходимости "подсластить" сделку по Украине

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется "подсластить сделку" для того, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Киеву.
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